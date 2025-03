Einladung zum Probenbesuch am Harztheater Im Harz bereichern hölzerne Spiegelbilder einen beliebten Opern-Klassiker

Im Harztheater feiert am 14. März eine neue Inszenierung des Mozart-Klassikers „Die Entführung aus dem Serail“ Premiere. Die neuentdeckte Leidenschaft eines Quedlinburgers fürs Figurenschnitzen spielt dabei eine wichtige Rolle. Warum - das kann man am 6. März bei einem Probenbesuch in Halberstadt selbst erfahren.