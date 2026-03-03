Naturschutz im Harz Im Harz wird dem Rotmilan illegal nachgestellt

Nicht nur Windkraftanlagen schaden der Rotmilanpopulation. Der Bestand ist auch durch illegalen Abschuss und absichtliche Vergiftungen bedroht. Vom Rotmilanzentrum des Landes Sachsen-Anhalt ist zu erfahren: Auch in der Harzregion.