Naturschutz im Harz Im Harz wird dem Rotmilan illegal nachgestellt
Nicht nur Windkraftanlagen schaden der Rotmilanpopulation. Der Bestand ist auch durch illegalen Abschuss und absichtliche Vergiftungen bedroht. Vom Rotmilanzentrum des Landes Sachsen-Anhalt ist zu erfahren: Auch in der Harzregion.
03.03.2026, 10:30
Halberstadt. - Die illegale Verfolgung von Vögeln sei europaweit ein anhaltendes Problem, sagt Martin Kolbe, Leiter des Rotmilanzentrums Sachsen-Anhalt. „Das geschieht leider auch direkt hier vor unserer Haustür.“