  4. Feuerwehren im Harz: Im Huy-Dorf Pabstorf heult es jetzt elektronisch

Im Notfall alle Einsatzkräfte rechtzeitig zu alarmieren, ist wichtig. Im Huy-Ort Pabstorf soll der Alarm nun nicht nur anders erzeugt werden und anders klingen. Es gibt neue Anlässe für den Einsatz der Sirene.

Von Maria Lang 22.12.2025, 10:30
Vom Dach der Pabstorfer Feuerwehr heult es neuerdings elektronisch.
Pabstorf. - Zu Kriegszeiten dienten Sirenen hauptsächlich der Alarmierung der Bevölkerung und warnten diese unter anderem vor Bombenangriffen. „Nach Kriegsende war das nicht mehr notwendig und man sah keinen Bedarf mehr für diese Art der Alarmierung der Bevölkerung. Seitdem waren die Sirenen hauptsächlich für die Kameraden der Feuerwehren“, erklärt Stefan Thielbeer, der in der Gemeindeverwaltung Huy für das Sachgebiet Feuerwehren zuständig ist.