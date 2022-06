GrundstücksVerkauf Immobilie: Stadt Halberstadt sucht Käufer für ehemaligen Bummi Kindergarten

Nachdem die Diesterweg-Grundschule in Halberstadt aufwendig saniert wurde, konnten die Kita-Kinder des Bummi-Kindergartens mit in das Schulgebäude in der Sargstedter Siedlung ziehen. Nun steht der ehemalige Kindergarten leer und soll verkauft werden.