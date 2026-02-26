weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Sportvereine im Harz: In Eilenstedt fliegen die Pfeile – jetzt auch beim Nachwuchs

Sportvereine im Harz In Eilenstedt fliegen die Pfeile – jetzt auch beim Nachwuchs

Seit knapp fünf Jahren trainieren in Eilenstedt die Mitglieder des Dartclubs Gladiators auf der vereinseigenen Anlage. Nun haben sie Verstärkung bekommen.

Von Maria Lang 26.02.2026, 18:45
Bei den Eilenstedter Gladiators trainiert nun auch der Nachwuchs.
Bei den Eilenstedter Gladiators trainiert nun auch der Nachwuchs. Foto: Maria Lang

Eilenstedt. - Der Dartsport erfreut sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit, auch in der Huy-Region. Aus einer Abteilung des SV Empor Dedeleben hervorgegangen, gründete sich 2021 ein eigener Verein in Eilenstedt: Der Darts-Club Eilenstedt Gladiators.