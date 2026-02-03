Die fünfte Jahreszeit dauert in Eilenstedt nur sieben Tage und der Veranstaltungskalender im Fasching ist überschaubar. Weshalb sich die Faschingseulen trotz der vielen Arbeit darauf freuen.

In Eilenstedt sind die Faschingseulen bereit zum Abflug

Lauter Eulen und ein Hahn im Korb: Timo Priezel (vorne) und die Faschingseulen freuen sich auf die Premiere am 7. Februar.

Eilenstedt/Huy. - Es könnte gleich losgehen. Der Saal im Dorfkrug Eilenstedt ist geschmückt – Girlanden und Ballons hängen unter der Decke, Musikanlage und Mikros funktionieren. Weil die Faschingseulen schon seit Monaten die große Feier am Samstag, 7. Februar, vorbereiten, freuen sie sich nun ganz besonders darauf.