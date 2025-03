Das Rotmilanzentrum des Landes Sachsen-Anhalt ist am Halberstädter Museum Heineanum angegliedert. Hier wird nicht nur geforscht, hier gibt es auch ganz handfeste Tipps, wie man Sachsen-Anhalts Wappenvogel besser schützen kann.

In Halberstadt entsteht ein Katalog konkreter Schutzmaßnahmen für den Rotmilan

Der Rotmilan hat sein Hauptverbreitungsgebiet in Deutschland und ist streng geschützt.

Halberstadt. - Mehr als die Hälfte aller Rotmilane weltweit brütet in Deutschland - und davon ein nennenswerter Anteil in Sachsen-Anhalt. Weshalb der schöne Greifvogel vielen als heimlicher Wappenvogel des Landes gilt. Und weshalb das Land eine besondere Verantwortung für den Schutz des Rotmilans hat. Doch wie kann so ein Schutz aussehen?