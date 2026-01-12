weather schneeregen
  4. Gastronomie im Harz: In Halberstadt sucht ein historisches Hotel einen neuen Eigentümer

Jahrelang war es still rund um Halberstadts Ausflugslokal Nummer eins. Nun jagt eine Meldung die andere und die neueste ist: Das Gästehaus Spiegelsberge steht zum Verkauf.

Von Thomas Kügler 12.01.2026, 06:30
Wer greift zu? Das Gästehaus Spiegelsberge in Halberstadt steht zum Verkauf.
Halberstadt. - In den letzten 300 Jahren hat das Gästehaus Spiegelsberge im Süden von Halberstadt viele Eigentümer kommen und gehen sehen. Bald könnte sich ein neuer Besitzer dort eintragen. Das historische Ensemble steht zum Verkauf.