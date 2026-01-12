Jahrelang war es still rund um Halberstadts Ausflugslokal Nummer eins. Nun jagt eine Meldung die andere und die neueste ist: Das Gästehaus Spiegelsberge steht zum Verkauf.

In Halberstadt sucht ein historisches Hotel einen neuen Eigentümer

Halberstadt. - In den letzten 300 Jahren hat das Gästehaus Spiegelsberge im Süden von Halberstadt viele Eigentümer kommen und gehen sehen. Bald könnte sich ein neuer Besitzer dort eintragen. Das historische Ensemble steht zum Verkauf.