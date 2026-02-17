Die Probleme mit randalierenden Jugendlichen könnten gelöst werden, denn Geld ist da die Stellen sind ausgeschrieben. Trotzdem findet die Stadtverwaltung Halberstadt keine Streetworker.

Streetworker suchen junge Leute an Brennpunkten in der Stadt auf.

Halberstadt. - Immer wieder gibt es in Halberstadt Beschwerden über Jugendliche, die stören und randalieren. Zuletzt eskalierte die Situation in de Kühlinger Straße. Eine Möglichkeit wären Streetworker, als Sozialarbeiter, die direkten Kontakt zu den Problemgruppen suchen. Doch Halberstadt findet keine Bewerber für zwei Stellen.