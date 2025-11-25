Infrastruktur im Harz In Halberstadts Bismarckstraße geben geplante Bauarbeiten Anlass zur Freude

Für viele Halberstädter ist die Bismarckstraße ein wichtiges Ziel. Ist der 1899 hier errichtete einstige Schulbau doch inzwischen ein Ärztehaus. Doch wer auf den Bus angewiesen ist, sieht sich einigen Hindernissen gegenüber, das soll sich ändern. Sogar in doppelter Hinsicht.