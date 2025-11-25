Infrastruktur im Harz In Halberstadts Bismarckstraße geben geplante Bauarbeiten Anlass zur Freude
Für viele Halberstädter ist die Bismarckstraße ein wichtiges Ziel. Ist der 1899 hier errichtete einstige Schulbau doch inzwischen ein Ärztehaus. Doch wer auf den Bus angewiesen ist, sieht sich einigen Hindernissen gegenüber, das soll sich ändern. Sogar in doppelter Hinsicht.
Halberstadt. - Seit 2018 halten Busse der Linie 13 direkt an der Alten Schule in Halberstadt. Ein Schild weist die Haltestelle aus. Mehr nicht. Kein Wartehäuschen, keine bauliche Veränderung des ziemlich ausgetretenen Gehwegs. Das sorgt seit Jahren für Kritik.