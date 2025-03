Viel Geld in der Tasche, aber keine Möglichkeit es auszugeben, weil es keinen Lebensmittelhandel im Ort gibt. Diese Zeiten sind in Langenstein seit dem 27. März vorbei. Tante Enso hat dort eine Filiale eröffnet.

In Langenstein kann man rund um die Uhr einkaufen

Tante Enso siedelt sich im Harz an

Langenstein - Die Durststrecke dauerte mehr als 30 Jahre. So lange gab es in Langenstein keinen Lebensmittelhändler mehr - abgesehen vom inzwischen auch geschlossenen kleinen Hofladen im Schäferhof. Doch die ladenlosen Zeiten sind vorbei. Am 27. März eröffnete die erste Tante Enso-Filiale im Landkreis Harz und mehr als 200 Gäste waren dabei.