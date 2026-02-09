Dörfer sind nur dann attraktiv, wenn es dort auch was zu kaufen gibt. Deswegen hat man sich in Ströbeck, Sargstedt und Aspenstedt für den Vollversorger „Tante Enso“ entschieden. Was zum Start noch fehlt, ist Geld aus Brüssel.

Wer Mitglied in der Genossenschaft ist, kann später rund um die Uhr bei Tante Enso in Ströbeck einkaufen. Alle anderen müssen sich auf die Öffnungszeiten mit Personal beschränken.

Schachdorf Ströbeck - Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von gleich vier Ortschaften westlich von Halberstadt. Im alten Dorfladen im Schachdorf Ströbeck soll ein Supermarkt für Aspenstedt, Athenstedt, Danstedt und Ströbeck entstehen. Eigentlich könnte es losgehen, was aber noch fehlt, sind die Fördermittel aus dem europäischen Leader-Programm.