Gäste aus Dessau reisen in den Huy-Ort Dingelstedt, um bei einer Hubertusmesse dabei zu sein. Sie haben ihre Jagdhörner dabei und begeistern Zuhörer wie ihre Musik-Kollegen aus Eilenstedt gleichermaßen.

Die Jagdhornbläser aus Dessau waren zu Gast in Dingelstedt und gestalteten die Hubertusmesse mit.

Dingelstedt. - Der Jagdhornklang gehört zu Hubertusmessen dazu. So wie hier in Dingelstedt, wird rund um den 3. November in vielen Kirchen dieses Gedenken an den heiligen Hubertus von Lüttich zelebriert.

In der Stephani-Kirche des Huy-Ortes lauschten zahlreiche Zuhörer den Darbietungen der Jagdhornbläser aus Dessau, die einen Großteil der Andacht musikalisch begleiteten. Auch die Jagdhornbläser aus Eilenstedt ließen es sich nicht nehmen, dabei zu sein.

Ehrung für den Schutzpatron der Jäger

Nach Hörnerklang, Orgelmusik und Andacht in der herbstlich dekorierten Kirche gab es ein geselliges Beisammensein, bei dem die Dessauer noch einmal ihre Hörner auspackten und für Unterhaltung sorgten.

In Hubertusmessen feiert die Jägerschaft den Schutzheiligen für Jäger, Hunde, Natur und Umwelt. Er lebte im 7. Jahrhundert und war zunächst ein sehr rücksichtloser Jäger. Nach einer Gottesbegegnung - bei einem in die enge getriebenen Hirsch entflammte ein Kreuz zwischen seinen Geweihstangen - änderte Hubertus sein Verhalten. Er gilt heute als Begründer der Waidgerechtigkeit, die Tier-, Arten- und Naturschutz mit einschließt und die auch in heutigen Jagdgesetzen verankert ist.