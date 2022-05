Tiere in der Schule Ein Jagdhund als Schulhund? Welche Rassen geeignet sind und wie Hunde Kindern im Unterricht helfen

Schulhunde an Schulen sind in Sachsen-Anhalt relativ selten. Für ihren Einsatz im stressigen Schulalltag müssen besondere Voraussetzungen geschaffen werden. Welche das sind und wie die Tiere Kinder im Unterricht unterstützen können, berichtet Silke Kowall, Lehrerin an der Reinhard-Lakomy-Schule in Halberstadt und Schulhundbesitzerin.