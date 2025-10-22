Was die Gäste am Wochenende neben Blasmusik, Wildgulasch und wohl temperierten Getränken zum Gedenken an den Schutzpatron der Jagd in Veltheim (Stadt Osterwieck/ Harzkreis) erwarten können.

Zur Hubertusmesse in der Veltheimer Kirche laden für Sonnabend, 25. Oktober, die Jägerschaft und die Kirchengemeinde ein.

Veltheim. - Am Sonnabend, 25. Oktober, soll um 17 Uhr in der Kirche zu Veltheim (Harzkreis) mit einer feierlichen Hubertusmesse des Schutzpatrons der Jagd gedacht werden. Pfarrer Stephan Werther kündigt an: „Dieser Gottesdienst anlässlich des Gedenktages des Heiligen Hubertus soll ganz im Zeichen des Dankes und der Verantwortung für die uns Menschen anvertraute Schöpfung stehen. Wald und Wild bedürfen unser aller Liebe und Aufmerksamkeit.“