Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wülperode schaut in seiner Mitglieder- und Jahreshauptversammlung zurück auf die Herausforderungen im Jahr 2025.

Wülperode. - Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Wülperode lädt zur Mitglieder- und Jahreshauptversammlung für Sonnabend, 28. Februar ein. Los geht es um 18 Uhr im Gemeinschaftsraum des Feuerwehrgerätehauses im Osterwiecker Ortsteil (Harzkreis), geben die Organisatoren bekannt.

Auf der Tagesordnungen stehen die Berichte der Vorsitzenden, des Kassenwarts und der Kassenprüfer sowie die Entlastung des Vorstands und des Kassenwarts. Außerdem sollen die Kassenprüfer neu gewählt und ernannt werden. Ferner wird über die Planungen für 2026 informiert. Anschließend ist Zeit für Fragen und Anregungen. Für das leibliche Wohl ist laut Vorstand gesorgt.