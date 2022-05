Jubiläum im Osterwiecker Ortsteil

Der Berßeler Rassegeflügelverein „Brockenblick“ veranstaltet am 6. und 7. November seine jährliche Ausstellung. Dafür wurden so viele Tiere angemeldet wie seit langem nicht.

Mehrere Tage dauert es, bis die Berßeler Mehrzweckhalle bis ins letzte Detail für die Ausstellung eingerichtet ist. An diesem Nachmittag waren Helmut Brasche, Dieter Sudhoff, Heino Vogel. Rüdiger Großhennig, Kai Schade, Bernhard Meyer, Klaus John und Dieter Marschall (von links) bei der Arbeit.

Berßel - „Wir waren hier vor einem Jahr die Letzten und sind dieses Jahr die Ersten“, sagte Vereinsvorsitzender Rüdiger Großhennig beim Blick in die riesige Berßeler Mehrzweckhalle. In den zwölf Monaten dazwischen waren coronabedingt alle Veranstaltungen ausgefallen. Kein Adventsmarkt, kein Schützenfest. Und selbst die Geflügelschau vor einem Jahr war ein schon Grenzfall. Denn der Lockdown stand unmittelbar bevor. Die 527 Tiere konnten war noch bewertet werden, außenstehende Zuschauer waren aber nicht zugelassen. Jegliche Kleintierausstellungen an den Wochenenden danach fielen ins Wasser.