Jugend angelt am Osterwiecker Karpfenteich

Osterwieck - 17 Mädchen und Jungen beteiligten am Sonnabend und Sonntag am diesjährigen Jugendcamp des Angelsportclubs Huy-Fallstein. In langer Reihe saßen die Nachwuchsangler am Ufer des Osterwiecker Karpfenteichs, in der Hoffnung auf den dicken Fisch am Haken. Allerdings mussten sie ihre Angel diesmal tiefer halten, denn der Wasserstand des Teiches ist durch die Trockenheit im August rapide gesunken.