Erneuter Wechsel im Jugendbereich beim AWZ: Die Jugendclubs im Huy und in Osterwieck haben einen neuen Ansprechpartner. Warum, wer das ist und was er für Pläne hat.

Jugendclubs im Huy und in Osterwieck bekommen neuen Betreuer

Jeremy Henke (zweiter von links) ist der neue Sozialarbeiter vom AWZ, der für die Jugendklubs in der Region zuständig ist. Er tritt damit in die Fußstapfen von Petra Schäftner (zweite von rechts) – worüber sich auch Schlanstedts Bürgermeisterin Waltraud Beck (links) und AWZ-Bereichsleiterin Angelika Arndt freuen.

Schlanstedt - Gut ein Jahr ist es her, dass Petra Schäftner als zuständige Sozialarbeiterin beim Halberstädter Aus- und Weiterbildungszentrum (AWZ) verabschiedet worden war. Ihre Nachfolge als Betreuerin der Jugendclubs in den Gemeinden Huy und Osterwieck übernahm zum 1. Januar 2022 Nataly Isendyk (die Volksstimme berichtete). Nun steht ein erneuter Wechsel an, denn die gebürtige Berlinerin befindet sich seit Kurzem im Beschäftigungsverbot – sie erwartet Nachwuchs.