Die sind die Jüngsten im Bunde und beweisen Großmut. Die kleinen Spieler der E-Jugend der Jugendspielgemeinschaft Huy zeigen Herz - mit Verzicht zugunsten einer besonderen Aktion.

Badersleben. - Weihnachten ist nicht zuletzt auch meist eine Zeit der Geschenke, vor allem für Kinder. Das ist auch bei der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Huy der Fall – doch nicht in diesem Jahr.

„Eigentlich bekommen die Kids der E-Jugend immer zum Saisonabschluss und zu Weihnachten ein kleines Geschenk“, berichtet Claudia Galisch, die sich darum kümmert. „Die Geschenke werden aus der Mannschaftskasse bezahlt, die durch den Verkauf von Kaffee, Kuchen, Würstchen und so weiter bei den Heimspielen gefüllt wird.“

Neue Idee: Spende statt Geschenke

In diesem Jahr wollte sie jedoch mal etwas anderes machen: „Ich wollte, dass die Kinder den Wert des Teilens erfahren“, sagt sie. „So kam mir die Idee, den eigentlich für Geschenke zu investierenden Betrag zu spenden.“ Als Empfänger sei ihr sofort der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes ASB eingefallen, da sie dessen Arbeit für unglaublich toll und wichtig halte.

Trainer Sascha Baumann wurde kurzerhand mit ins Boot geholt und unterbreitete den Kindern die Idee. Alle Kinder seien sofort einverstanden gewesen und hätten gern freiwillig auf ihr Geschenk verzichtet.

Der Kontakt zu Udo Knochenhauer, der seit Jahren für den Wünschewagen aktiv ist, und ebenso wie Claudia Galisch aus Badersleben kommt, war schnell hergestellt. „So gab es einen persönlichen Bezug und wir haben auch noch ganz viele Informationen zu seiner Arbeit und dem Projekt bekommen“, so Galisch.

Kinder übergeben Scheck in Höhe von 400 Euro

Am Ende konnten stolze 400 Euro an Udo Knochenhauer übergeben werden, zusammengesetzt aus der Mannschaftskasse und einer freiwilligen Spende einiger Eltern. Die Kinder bastelten einen Scheck und überlegten sich einige Worte für eine kurze Ansprache, die Arthur Galisch vortrug.

„Der Wünschewagen erfüllt schwerkranken Menschen ihren letzten Wunsch. Das ist eine Aufgabe, die Mut, Herz und unglaublich viel Menschlichkeit braucht. Und genau deshalb wollen wir euch unterstützen“, hieß es in der kleinen Rede. „Weil ihr Hoffnung schenkt, besondere Momente möglich macht und für Familien wertvolle Erinnerungen schafft. Wir wollen zeigen, dass man selbst auf Geschenke verzichten kann und das kleine Spieler große Herzen haben.“

Udo Knochenhauer bedankte sich und erklärte den Kindern, dass mit der gespendeten Summe mindestens zwei Herzenswünsche erfüllt werden können.