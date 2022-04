Junger Vorstand will Osterwiecker Sportverein „rocken“

Eintracht Osterwieck ist der größte Verein in der Stadt. An der Spitze wurde ein Generationswechsel vollzogen. Und die Aufgaben werden auf mehr Schultern verteilt.

Das ist der neue Eintracht-Vorstand mit von links: Christian Odenbach, Bastian Hahmann, Malte Theuerkauf, Ulf Hahmann, Michael Strube, Jens Raabe und Tobias Nerlich. Es fehlt Frank Schulze, der berufsbedingt nicht an der Versammlung teilnehmen konnte.

Osterwieck - „Begrüßen möchte ich auch unseren Ortsbürgermeister“, sorgte Vereinsvorsitzender Uwe Reuer zum Auftakt der Mitgliederversammlung für einen Lacher. Denn auch diese Funktion übt der 58-Jährige in Osterwieck aus. Eine Doppelbelastung (seine Stadtratstätigkeit einmal ausgeklammert) in der Freizeit, die eigentlich gar nicht so lange währen sollte. 2019 war Reuer für die CDU-Ortschef geworden, im Frühjahr 2020 sollte seine letzte Wahlzeit als Vereinsvorsitzender auslaufen. Doch Corona ließ erst wieder jetzt Ende September 2021 eine Mitgliederversammlung zu.