Bunte Kostüme, Kamelle und viel Spaß – es ist Faschingszeit, auch in der Gemeinde Huy. Das wollten natürlich auch die Schlanstedter Grundschüler gebührend feiern – hier stand ein ganzer Tag im Zeichen der fünften Jahreszeit.

Kamelle für die Knirpse: Faschingstag an der Schlanstedter Grundschule

Ortsbürgermeisterin Waltraud Beck brachte, unterstützt von Melanie Heinecke, allerlei Süßigkeiten unter die wartende Kindermenge am Schlanstedter Rathaus.

Schlanstedt - „Polizist“, „Fußballer“, „Lehrerin“ schallte es über den Hof am Schlanstedter Rathaus. Ortsbürgermeisterin Waltraud Beck (CDU) hatte die anwesenden Grundschüler gefragt, was sie später einmal werden wollen. Die Kinder waren im Rahmen ihres Faschingstags im Ort unterwegs und hatten unter anderem einen Stopp am Rathaus eingelegt.