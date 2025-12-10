Die Narren der Region fiebern ihr schon lang entgegen und endlich steht sie vor der Tür: Die aktuelle Session der Karnevalisten. Auch beim Anderbecker Carnevals-Club (ACC) gehen die Proben in die heiße Phase.

Die Funkengarde des ACC probt bereits seit Monaten.

Anderbeck. - Nicht einmal mehr zwei Monate, dann ist es wieder so weit. Dann schallt erneut ein fröhliches „Anderbeck Huy-lau“ durch den Huyort und darüber hinaus. Denn: Die neue Session des Anderbecker Carnevals-Clubs (ACC) steht vor der Tür.