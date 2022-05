Kater aus Falle befreit: Halberstadts Tierschutzverein sucht Besitzer

Halberstadt (vs) - Der Besitzer eines roten Katers wird vom Tierschutzverein Halberstadt gesucht. Wie Waltraud Hammer als Vorsitzende berichtet, war der Vierbeiner am Karfreitag, 15. April, aus einer Schlagfalle in der Dorfstraße 23 in Sargstedt durch die Polizei und die Tierrettung der Feuerwehr befreit worden.

Der Kater wurde zur Notversorgung in die diensthabende Tierarztpraxis gebracht und nach der Behandlung in Pflege und Obhut in das Katzenhaus des Vereins. Waltraud Hammer: „Die rechte Pfote des Katers war ziemlich verletzt. Die Halskrause ist ihm inzwischen entfernt worden, seine Wunde ist am Verheilen.“

Der Vierbeiner ist ein Freigänger und noch keine zwei Jahre alt. Er war unkastriert und könnte in Sargstedt auf Brautschau gewesen sein. Ob er aus dem Dorf stammt oder aus einem Nachbarort, das ist nicht bekannt. Dem Tierschutzverein liegt leider keine Vermisstenanzeige vor.

Verein nimmt Hinweise entgegen

Die Vorsitzende betont, das es nicht um die Tierarztkosten geht. Und: „Wir möchten ihn sicherheitshalber ungern an seinem Fundort in Sargstedt wieder aussetzen.“ Meldungen werden unter Telefon (0 39 41) 5 95 43 90 erbeten.