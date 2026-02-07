Inka Bäthge aus Osterwieck wagt den Umbruch: Trotz vierstelliger Followerzahlen zeigt die Porträtfotografin im Netz keine Gesichter. Warum sie diesen Schritt aus Verantwortung gegenüber der KI-Entwicklung geht und was ihr dabei wirklich Angst macht.

Keine Gesichter mehr auf Instagram? Warum diese Osterwiecker Fotografin ihr Online-Konzept radikal ändert

Die Osterwiecker Fotografin Inka Bäthge löst sich mit Hilfe von KI hier im Bild auf.

Osterwieck. - Eine Porträtfotografin, die Porträts im öffentlichen Raum des Internets ganz anders zeigt. Inka Bäthge, die neben Bettina Bote und George Schwartze eines der Fotostudios in der Einheitsgemeinde Osterwieck (Landkreis Harz) betreibt, wagt einen radikalen Schritt bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit vor dem Hintergrund der Gefahren durch KI. Dabei geht es ihr nicht um Panikmache, sondern um Selbstverantwortung. Die Harzerin verrät, was ihr dabei wirklich Angst macht.