Schauen - Es geht quietschlebendig zu in der ehemaligen Kaufhalle in Schauen. Dort hat die Kindertagesstätte „Regenbogenland“ ihr Domizil. Seit 2003. Grund genug, im Dezember das runde, 20-Jährige Jubiläum zu feiern. „Wir feiern mit einem kleinen Weihnachtsmarkt auf unserem Außengelände“, berichtet Kita-Leiterin Ulrike Alpert. Die Räume wirken heimelig. An ein Foyer schließen sich die Gruppenräume an. Jeder Gruppenraum ermöglicht den Zugang zum Außengelände. „Hier lebt es sich wie in einem Eigenheim. Ich habe mich hier sofort wohlgefühlt“, sagt sie. Hinzu komme die familiäre Atmosphäre. „Die Kinder müssen sich nicht ständig in ihren Gruppenräumen aufhalten.“ Die Wege sind kurz im „Regenbogenland“. „Wir haben auch Geschwisterkinder hier. Da sind die kurzen Wege großartig. Das ist ganz toll“, sagt Alpert.