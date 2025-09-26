Aktionswoche im Harz Kinder und Jugendliche im Harz brauchen mehr verlässliche Angebote

Jugendklubs und Freizeitzentren sind mehr als Orte, an denen junge Menschen Zeit totschlagen. Im Gegenteil. Die Angebote hier helfen ihnen in schwierigen Lebenslagen, hier finden sie Rat, Unterstützung und erleben Wertschätzung. Doch die offene Kinder- und Jugendarbeit im Harz kämpft mit Problemen. Das zeigt eine Veranstaltung in der Hochschule Harz.