Aktionswoche im Harz Kinder und Jugendliche im Harz brauchen mehr verlässliche Angebote

Jugendklubs und Freizeitzentren sind mehr als Orte, an denen junge Menschen Zeit totschlagen. Im Gegenteil. Die Angebote hier helfen ihnen in schwierigen Lebenslagen, hier finden sie Rat, Unterstützung und erleben Wertschätzung. Doch die offene Kinder- und Jugendarbeit im Harz kämpft mit Problemen. Das zeigt eine Veranstaltung in der Hochschule Harz.

Von Renate Petrahn 26.09.2025, 18:15
Podiumsdiskussion über die Zukunft offener Kinder- und Jugendarbeit mit Denny Fuchs und Alin Mourad vom Jugendclub Kleers, der Vorstandsvorsitzenden des Kreis-Kinder- und Jugendrings Harz Angelika Arndt und der KKJR-Geschäftsstellenleiterin Pauline Peschel, Evelyn Zinke von der Stadt Oberharz am Brocken, Schlanstedts Ortsbürgermeisterin Waltraud Beck und Oliver Junk von Hochschule Harz (von links). Foto: Renate Petrahn

Halberstadt. - Was heißt eigentlich offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA), was bedeutet sie für junge Menschen und die Gesellschaft gerade in Zeiten gesellschaftlicher Herausforderungen? Fragen, die man aktuell auch Harzkreis in den Blick nimmt.