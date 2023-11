Auf Familien mit kleineren Kindern in Halberstadt kommt eine weitere Preissteigerung zu. Die Stadtverwaltung will zum Januar neue Betreuungsgebühren erheben.

Kinderbetreuung: Eltern in Halberstadt droht Erhöhung der Kitagebühren

Eltern müssen ab Januar in Halberstadt mehr für die Kinderbetreuung zahlen.

Halberstadt. - Wer seine Kinder in Krippe, Kindergarten oder Hort betreuen lässt, muss ab Januar wohl tiefer in die Tasche greifen. Die Halberstädter Stadtverwaltung hat die Kostenbeiträge neu kalkuliert. „Jetzt muss die Politik entscheiden“, sagt Thomas Fahldieck, Abteilungsleiter Schulen/Kitas, als er die neuen Gebühren im Ströbecker Ortschaftsrat vorstellt.

Die Anhebung der Beiträge ist in allen Ortschaftsräten und in mehreren Ausschüssen Diskussionsthema, bevor der Stadtrat am 30. November abschließend entscheidet.

Im Gebiet der Stadt Halberstadt gibt es 15 Kindereinrichtungen in kommunaler und zehn in freier Trägerschaft. In den städtischen Kitas und Horten werden im Monat rund 1560 Kinder betreut, bei den freien Trägern sind es 808, wie der Kalkulation zu entnehmen ist.

Sowohl für Krippen-, als auch für Kindergartenkinder werden Betreuungszeiten zwischen fünf und zehn Stunden angeboten. Entsprechend gestaffelt sind die Elternbeiträger. Bei darüber hinaus reichenden Betreuungszeiten werden mit den Eltern stundenweise „Zuzahlungen“ vereinbart. Das gilt auch bei Gastkindern, wenn also zum Beispiel in Ferienzeiten ein Kind den Hort besucht, aber in der Schulzeit nicht.

Jährliche Anpassung

Gut zweieinhalb Jahre ist die letzte Erhöhung her, von der man gehofft hatte, sie könne länger gelten, sagt Thomas Fahldieck. Aber die enormen Preissteigerungen der vergangenen zwei Jahre allein bei Energie und Personalkosten zwängen zur Neukalkulation.

Weil jetzt ein ziemlich heftiger Preissprung anstehe, wolle man künftig die Beitragssätze jedes Jahr neu kalkulieren. „Dann stehen nicht plötzlich 20 oder 30 Euro mehr im Monat ins Haus, wie es jetzt der Fall ist. Dann sind es vielleicht nur zwei oder drei Euro. Das ist immer noch eine Erhöhung, aber vermutlich für die Eltern ein bisschen leichter zu stemmen. Die Kitakosten werden damit auch planbarer für die Familien“, so Fahldieck. Wobei die geplante Erhöhung vertretbar sei. „Wenn man eine Acht-Stunden-Betreuung ansetzt, zahlen Eltern für die 160 Stunden im Monat 210 Euro. Also etwas mehr als einen Euro pro Stunde. Ich finde, das ist trotz allem ein gutes Angebot.“

Die künftig jährliche Kalkulation soll mit in der Gebührensatzung festgeschrieben werden.

Wie Fahldieck weiter berichtet, passen zwar das Land Sachsen-Anhalt und der Landkreis Harz die Pauschalen an, die die Kommunen für die Kinderbetreuung bekommen. „Aber nicht im gleichen Maße, wie sich die Kosten entwickelt haben.“ So seien im Vergleich zum Berechnungszeitraum 2020/2021 die Kosten um 1,3 Millionen Euro gestiegen, die Pauschalzuweisungen aber nur um rund 200.000 Euro.

Unterschiedlich hohe Anteile

Heißt, es bleibt immer eine Lücke in der Finanzierung der Kinderbetreuung. Leider sei die Stadt Halberstadt finanziell nicht so gut aufgestellt, um dieses Delta komplett allein zu schultern, weshalb man seit Jahren die Eltern an den Betreuungskosten beteiligte. Und eben diese Kostenbeiträge sind Bestandteil der nun überarbeiteten Satzung.

Der Anteil an den Kosten variiert nach Betreuungsart. Stadt und Eltern teilen sich bei Kindergarten und Hort die Kosten jeweils zur Hälfte. „Bei der Krippenbetreuung, die ja am teuersten ist, trägt die Stadt 65 Prozent der verbleibenden Kosten, die Eltern beteiligen sich mit 35 Prozent“, erläutert Fahldieck.

Die erforderliche Anhörung der Elternvertreter sei im September erfolgt, sagt Fahldieck.