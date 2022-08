Kinderheim „Am Huy“ im Wandel der Zeit

Vor mehr als sieben Jahrzehnten wurde das Kinderheim in Anderbeck „Am Huy“ eröffnet. Anlass für einen kleinen Blick in die Geschichte der Einrichtung.

Anderbeck - Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) denken die meisten wahrscheinlich an Hilfsprojekte oder Blutspendeaktionen, doch das Tätigkeitsfeld ist deutlich größer – und umfasst beispielsweise den Betrieb des Kinderheims in Anderbeck. Rückblick: Gut 70 Jahre lang ist das Kinderheim in Anderbeck nun schon eine feste Größe in der Region. Vieles hat sich über die Jahre verändert, wurde saniert und erweitert. Doch manches ist auch geblieben. So beispielsweise – natürlich neben dem Grundanliegen, sich um das Wohl der Kinder zu kümmern – das alte Haupthaus, das aus dem 19. Jahrhundert stammt.