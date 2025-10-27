weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Bauarbeiten im Harz: Kirchturmsanierung in Dingelstedt: Erster Bauabschnitt (fast) fertig

Bauarbeiten im Harz Kirchturmsanierung in Dingelstedt: Erster Bauabschnitt (fast) fertig

Die Arbeiten an der Dingelstedter Kirche schreiten voran. Bald soll gefeiert werden - doch nun kam es zu unerwarteten Verzögerungen.

Von Maria Lang 27.10.2025, 10:30
Rico Rudel (links) und David Fischer mit dem wie neu wirkenden Ziffernblatt.
Rico Rudel (links) und David Fischer mit dem wie neu wirkenden Ziffernblatt. Foto: Maria Lang

Dingelstedt. - Das Gerüst an der Dingelstedter Kirche gehört schon fest ins Ortsbild - sichert es doch weithin sichtbar seit inzwischen mehr als einem Jahr die Arbeiten am Turm. Bei der Sanierung kam es jedoch zu einer kurzzeitigen Verzögerung wegen eines Konstruktionsfehlers.