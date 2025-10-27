Die Arbeiten an der Dingelstedter Kirche schreiten voran. Bald soll gefeiert werden - doch nun kam es zu unerwarteten Verzögerungen.

Rico Rudel (links) und David Fischer mit dem wie neu wirkenden Ziffernblatt.

Dingelstedt. - Das Gerüst an der Dingelstedter Kirche gehört schon fest ins Ortsbild - sichert es doch weithin sichtbar seit inzwischen mehr als einem Jahr die Arbeiten am Turm. Bei der Sanierung kam es jedoch zu einer kurzzeitigen Verzögerung wegen eines Konstruktionsfehlers.