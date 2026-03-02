weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Familien im Harz: Kita Eilenstedt: Wann die Kinder endlich umziehen können

Noch immer konnten die Kinder in Eilenstedt den Neubau ihrer Kindertagesstätte nicht beziehen. Doch jetzt gibt es Neuigkeiten für Eltern und Kinder im Huy.

Von Maria Lang 02.03.2026, 14:00
Die neue Kita in Eilenstedt.
Die neue Kita in Eilenstedt. Foto: Maria Lang

Eilenstedt. - Anfänglich lief alles super beim Neubau der Kita im Huy-Ort Eilenstedt. Das Diakonische Werk im Kirchenkreis Halberstadt investiert als Träger der Kita dafür knapp fünf Millionen Euro. Nach dem Spatenstich im April 2024 auf dem Grundstück am Kathanenberg gingen die Arbeiten gut voran, der Umzug sollte zum neuen Kitajahr 2025 erfolgen.