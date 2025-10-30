Es ist wieder soweit: Im Magdalenenhof des Huy-Ortes Dingelstedt (Landkreis Harz) wird zum Sofakonzert eingeladen. Zum letzten Mal in diesem Jahr und mit einem besonderen Programm.

Das Duo Birdy & Stone ist am 8. November zu Gast in Dingelstedt.

Dingelstedt. - Es wird wieder musikalisch auf dem Dingelstedter Magdalenenhof. Für Samstag, 8. November, wird ab 20 Uhr erneut zu einem Sofakonzert eingeladen, dem letzten in diesem Jahr.

Dieses Mal zu Gast: Das Duo Birdy & Stone. „Dieser Abend ist eine Hommage auf das Werk von Eva Cassidy und wir freuen uns besonders auf diesen Termin, da wir große Verehrer dieser tollen Künstlerin sind“, sagen die Gastgeber Claudia Christ-Steckhan und ihr Mann Thomas Steckhan.

Ein Abend als Hommage an Eva Cassidy

Eva Cassidy war eine hochtalentierte US-amerikanische Sängerin und Gitarristin. Obwohl sie zu Lebzeiten relativ unbekannt gewesen sei und 1996 im Alter von nur 33 Jahren an Hautkrebs starb, habe ihre Musik - mit ihren gefühlvollen Versionen von Liedern wie „Fields of Gold“, „Over the Rainbow“ oder „Autumn Leaves“ - Jahre später weltweite Anerkennung erlangt, berichten die Dingelstedter. Ihre klare, ausdrucksstarke Stimme und die Fähigkeit, jedem Song eine einzigartige, emotionale Tiefe zu verleihen, festigten ihren Ruf als eine der herausragendsten Interpretinnen.

Dieser akustische Konzertabend mit Birdy & Stone sei den besonderen Interpretationen klassischer Stücke verschiedenster Stilrichtungen von Jazz über Soul, Gospel bis zu Popmusik der US-amerikanischen Sängerin und Gitarristin Eva Cassidy gewidmet.

Das Duo besteht aus Sängerin und Schauspielerin Ute Henryke Büttner und ihrem Partner Ingo Hassenstein, Gitarrist und Songwriter.

Anmeldung zum Dingelstedter Sofakonzert erforderlich

Wie immer gilt auch an diesem Abend: Der Eintritt ist frei, aber nicht umsonst. Die Künstler werden über eine „Hutgage“ entlohnt. Für Getränke ist gegen eine Spende, die zur Finanzierung der Unkosten verwendet wird, ebenfalls gesorgt.

Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung per E-Mail an sofakonzerte@huy.one erforderlich.