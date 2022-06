Klingendes Sommerfest in der Osterwiecker Altstadt

Ein besonderes Musikereignis steht am Sonnabend auf dem Schäfers Hof in der Osterwiecker Altstadt an. Die Künstler kommen aus der Harzregion.

Osterwieck - Erneut haben sich der für den Schäfers Hof agierende Förderverein und der Kulturlandverein zusammengetan, um eine kulturelle Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Unter freiem Himmel findet am Sonnabend, 18. Juni, das Sommerfest „Garten, Musik & mehr“ an. Inspiriert von der Fete de la Musique, die früher zum Sommeranfang in der Mittelstraße ausgerichtet wurde. Dieses Sommerfest wird aber eine deutliche Nummer größer ausfallen. Mit einem Programm vom Mittag bis zum Abend, in das sechs Auftritte von kleinen bis großen Künstlern eingebettet sind. Der Eintritt ist frei.