Brandserie im Raum Osterwieck Klopapier brennt in Wohnhaus: Hat Feuerteufel in Deersheim zugeschlagen?

Gleich zwei Brände in einer Nacht: In Deersheim geht nach Mitternacht im Treppenaufgang eines Hauses eine Klopapierrolle in Flammen auf. Zuvor brennt Heu auf einem Feld: War wieder der Feuerteufel am Werk?