Seit Jahren schon kämpfen Athenstedt und Ströbeck darum, dass ein Feldweg zwischen den beiden Halberstädter Ortsteilen zu einem Radweg wird. Jetzt gibt es neue Entwicklungen.

Von Sabine Scholz 17.11.2025, 14:45
Noch immer heißt es warten auf den Radweg zwischen Athenstedt und Ströbeck. Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa

Athenstedt/Schachdorf Ströbeck. - Die Verärgerung ist Ströbecks Ortsbürgermeister Jens Müller (SPD/BISS) anzuhören. Im Sommer war er gemeinsam mit seinem Athenstedter Amtskollegen Ralf Barthel (Buko) einer Bitte der Stadtverwaltung nachgekommen. Doch wenig später fühlen sich beide düpiert. Was ist passiert?