Seit Jahren schon kämpfen Athenstedt und Ströbeck darum, dass ein Feldweg zwischen den beiden Halberstädter Ortsteilen zu einem Radweg wird. Jetzt gibt es neue Entwicklungen.

Knatsch um Kredit für einen neuen Radweg bei Halberstadt

Noch immer heißt es warten auf den Radweg zwischen Athenstedt und Ströbeck.

Athenstedt/Schachdorf Ströbeck. - Die Verärgerung ist Ströbecks Ortsbürgermeister Jens Müller (SPD/BISS) anzuhören. Im Sommer war er gemeinsam mit seinem Athenstedter Amtskollegen Ralf Barthel (Buko) einer Bitte der Stadtverwaltung nachgekommen. Doch wenig später fühlen sich beide düpiert. Was ist passiert?