Dieses Jahr im März wurde in Wülperode die Kinderfeuerwehr gegründet. An den Übungstagen geht es spielerisch zu. So werden die Kinder an den Feuerwehrdienst herangeführt.

Wülperode - Ein Dutzend Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren tummelt sich wöchentlich jeden Montagnachmittag am und im Feuerwehrhaus in Wülperode. Sie sind in der Kinderfeuerwehr aktiv. Spielerisch werden sie vom Betreuerteam an den Dienst der Aktiven herangeführt. Eineinhalb Stunden haben die Kids Dienst. In einem großen Kreis stehen sie an diesem Nachmittag beieinander, jeder hält einen langen Stock in Händen. Während die einen loslassen, müssen die Nachbarn nach dem Stock greifen. Wer daneben greift und den Stock umfallen lässt, muss raus. „Sie müssen sich erst einmal etwas auspowern“, berichtet Betreuer Michael Lugauer.