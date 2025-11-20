Seit Jahren kämpfen die Veltheimer für den Bau eines Gehwegs in der Hornburger Straße. Zumindest hier gibt es nun endlich eine klare Perspektive. Anders sieht es bei der geforderten Verlängerung des Tempolimits an dieser Stelle aus.

Kommentar zu Tempolimit und Gehwegbau in Veltheim: Haltung der Kreisverwaltung bleibt inakzeptabel

Veltheim. - Gut, dass beim Ortstermin in Veltheim nun - nach einer monatelangen Hängepartie, in der nur schriftlich kommuniziert worden ist - die Fakten für die Verlängerung des Gehwegs bis in die Hornburger Straße stehen. Er soll gebaut werden, wann ist noch unklar.