Kompletter Impftag in Halberstadt abgesagt

Halberstadt

Sabine Scholz

Es kursierte gestern rasch in den sozialen Netzwerken: Halberstadt habe 400 Dosen Impfstoff über, also hin zum Impfzentrum. Was einige, vor allem jüngere Halberstädter taten. Um wieder weggeschickt zu werden. Heute bleibt das Halberstädter Impfzentrum sogar ganz zu. Obwohl die Stadt am 9. April noch angekündigt hatte, dass vom 20. bis 23. April jeden Tag bis zu 400 Einwohner geimpft werden sollen. Der Landkreis stelle ausreichend Impfstoff, Ärzte und Helfer zur Verfügung, hieß es damals.

„Wir halten uns strikt an die Impfreihenfolge“, benennt Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) den Grund, warum heute das ins FSZ umgezogene Impfzentrum geschlossen bleiben wird. Erst am Freitag reihen sich wieder Menschen mit vorher abgestimmten Impftermin in die Wartezonen ein. Dass der Donnerstag als Impftag wegfällt, sei einer guten Nachricht geschuldet: „Mit den für Freitag vergebenen Terminen sind wir mit den Über-80-Jährigen durch. Also mit jenen, die ein Impfangebot von uns erhalten und es angenommen haben. Das haben wir dem Landkreis am Mittwoch auch so gemeldet. Deshalb brauchen wir den Donnerstag nicht.“

Klares System gegen weitere Verwirrung

Nun wollen aber nicht nur Menschen über 80 eine Impfung, weshalb es für die Absage viel Unverständnis gab. „Wir rufen Hausärzte an, wenn tatsächlich mal ein paar Spritzen aufgezogen sind, aber kein Impfwilliger mit Termin mehr da ist. Die Ärzte haben Listen und schicken dann ihre entsprechend priorisierten Patienten zu uns“, sagt Timo Günther, der für die Organisation des dezentralen Impfzentrums zuständig ist. Man habe nach dem Durcheinander wegen des plötzlichen Impfstopps bei Astrazeneca dieses Vorgehen vereinbart.

„Es gibt viel Verwirrung bei dem ganzen Impfthema. Da ist ein stringentes System hilfreich. Alles andere verärgert zusätzlich“, fügt Szarata hinzu. „Wenn ich zum Beispiel heute 400 der 70-Jährigen impfen ließe, fragen 1000 andere, warum sie nicht dran waren.“

Alle Gemeinden hätten sich mit dem Landkreis auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Das besagt: Erst alle in der höchsten Priorität, die Kommunen schreiben die jeweiligen Jahrgänge an und vergeben direkt die Termine.

Wieder Briefe an die Halberstädter

Für die nächste Prioritätsgruppe werde es wieder einen gemeinsamen Start geben, mit gleichen Anzahlen an Impfdosen für alle Kommunen, so wie es im März der Fall war. „Dass wir in dieser Woche mehr impfen können, hat damit zu tun, dass in anderen dezentralen Impfzentren in dieser Woche gar nichts läuft. Dort sind die Ü-80-Jährigen bereits geimpft, deshalb kommen jetzt mehr Impfdosen in die Städte mit deutlich mehr Einwohnern als im Huy, Vorharz oder Oberharz“, so Szarata.

Allerdings erwarte man nicht, dass es wieder nur 100 Impfdosen pro Tag sein werden wie im März, so Timo Günther. Inzwischen sei mehr Impfstoff verfügbar. Er rechne mit etwa 300 pro Impftag.

Man werde das System, dass die jeweiligen Jahrgänge angeschrieben werden, beibehalten. Auch wenn die nächste Altersgruppe zahlenmäßig stärker ist. Den Vorwurf, dass durch das recht kurzfristig erfolgte Anschreiben vielleicht Termine ungenutzt bleiben, widerspricht Günther. Ende vergangenen Woche waren die letzten der 2500 Briefe auf dem Postweg. „Selbst wenn jemand erst am Montag in den Briefkasten geschaut hat, hatte er die Chance, einen Termin über uns zu vereinbaren.“

Kein Datenabgleich

Dass man weniger Rückmeldungen hatte als erwartet, liege zum einen an der Freiwilligkeit der Impfung, zum anderen an dem Fakt, dass auch Hausarztpraxen inzwischen impfen. Wieder andere hatten sich zudem schon um Termine im Harzer Impfzentrum in Quedlinburg gekümmert. Es gibt diesbezüglich keinen Datenabgleich zwischen Krankenkassen, Kreisen und Kommunen.

Die nächsten Jahrgänge, die sicher für Anfang Mai mit einem Anschreiben rechnen können, sind die zwischen 1941 und 1951. Rund 5500 Halberstädter fallen in diese Kategorie. Die nächste Gruppe – 1951 bis 1961 – sind noch einmal so viele.