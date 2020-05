Die Bisherige Oberärztin übernimmt den Chefsessel in Ballenstedt.

Ballenstedt (vs) l Dr. Kathrin Conrad ist die neue Ärztliche Direktorin und Chefärztin der Lungenklinik Ballenstedt.

Der Aufsichtsrat der Lungenklinik hat seine Entscheidung mit den fachlichen Qualitäten und der persönlichen Eignung der Medizinerin begründet, heißt es in einer Pressemitteilung. Am 1. Mai hat Kathrin Conrad die chefärztliche Nachfolge von Dr. Barbara Wagener angetreten, teilte Verwaltungsdirektor Andreas Sokoll mit.

Seit 2009 ist die gebürtige Hallenserin als Oberärztin in Ballenstedt tätig. Als Koordinatorin des Regionalen Lungenkrebszentrums Martha-Maria Halle-Dölau-Lungenklinik Ballenstedt und Co-Leiterin des Zertifizierten Weaningzentrums entwickelte sie die Pneumologie. Dieses medizinische Fach befasst sich mit Lungenkrankheiten in den vergangenen Jahren wesentlich weiter. Sie genießt unter allen Mitarbeitern hohes Ansehen, hob Sokoll hervor.

Nach dem Medizinstudium an der Martin Luther-Universität Halle-Wittenberg absolvierte Kathrin Conrad ihre Ausbildung zur Fachärztin für Innere Medizin an der Ballenstedter Lungenklinik und im Wernigeröder Harzklinikum. Im Anschluss war sie an der Lungenklinik Lostau tätig, spezialisierte sich dort im Schwerpunkt Pneumologie und erwarb die medizinischen Zusatzbezeichnungen für Allergologie und Medikamentöse Tumortherapie. Im Jahr 2007 wurde sie an der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität zur Doktorin der Medizin promoviert.

Nach Einschätzung des Ballenstedter Verwaltungsdirektors ist die Bewerbung der langjährigen Oberärztin „von allen Kolleginnen und Kollegen besonders unterstützt“ worden. Kathrin Conrad habe in der aktuellen Corona-Pandemie bewiesen, Krisen gut meistern und als Ärztliche Beraterin des Pandemiestabes im Harzkreis weitere Führungsaufgaben übernehmen zu können.