Die Geburtenstation im Halberstädter Ameos-Klinikum wird geschlossen. Wie wirkt sich das auf das Harzklinikum in Wernigerode und das Krankenhaus in Aschersleben aus?

Kreißsaal-Schließung in Halberstadt: Ist Harzklinikum in Wernigerode auf Babyboom vorbereitet?

Sorgt die Schließung der Halberstädter Geburtenstation für einen Babyboom in Wernigerode?

Halberstadt. - Ende Januar ist Schluss. Im Halberstädter Ameos-Klinikum werden keine Babys mehr zur Welt kommen. Doch was bedeutet die Schließung dieser Geburtenstation für Kliniken im Umland? Reichen die Kapazitäten in den Krankenhäusern in Wernigerode und Aschersleben aus, um werdende Mütter aus Halberstadt und dem Umland zu betreuen?