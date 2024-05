Achtung Suchbild, wo ist der Traktor: Die Sicht von der Landesstraße 91 am Hessendamm auf die B 79 in Richtung Mattierzoll ist aktuell wegen des hohen Grases miserabel. Der nahende Traktor ist kaum sichtbar – kleinere Autos verschwinden gänzlich hinterm Gras. In der Gegenrichtung behindert ein Gebäude die Sicht vergleichbar extrem.

Foto: Dennis Lotzmann