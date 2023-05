Kunstverein RÖDERHOF Tag der offenen Ateliers am Fuße der Huysburg

Am kommenden Sonntag, 7. Mai, sind die Türen beim Röderhofer Kunstverein wieder weit geöffnet: Die aktuellen Stipendiaten zeigen ab 15 Uhr ihre Ateliers und geben Einblicke in ihr Schaffen. Um wen es sich dieses Mal handelt und was es zu sehen gibt.