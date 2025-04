KZ-Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge KZ-Stollen in Halberstadts Thekenbergen: Warum Investor seine Bunkerpläne weiter verfolgt

Noch ist ein großer Teil des von KZ-Häftlingen unter unmenschlichen Bedingungen in die Thekenberge getriebenen Stollensystems in seinem historischen Zustand erhalten. Doch bleibt der Zugang in den für die Arbeit der KZ-Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge wichtigen Abschnitt erhalten? Schließlich plant der neue Eigentümer hier einen Luxusbunker.