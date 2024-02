Am Landgericht Magdeburg ist das Urteil in einem Prozess wegen Subventionsbetrugs gefallen.

Magdeburg/Dardesheim/MZ. Das Lichtbild auf der Krankenkassen-Karte half, den abgetauchten Bernd G. in Rinteln zu finden, nachdem er zwölf Jahre mit internationalen Haftbefehl gesucht wurde. Mit ihm steht nun der letzte Mittäter eines umfangreichen Subventionsbetrugs im Landkreis Harz vor der Wirtschaftskammer des Magdeburger Landgerichts.

Am Dienstag (27. Februar) setzt das Gericht den Haftbefehl außer Kraft. Bereits zum Prozessauftakt kam es zu einer Verständigung: Sagt G. vollumfänglich aus und beantwortet alle Fragen, erwarte ihn eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe von neun bis 15 Monaten sowie eine Zahlung an die Landeskasse von 4.000 bis 6.000 Euro.

Zeugen im Prozess mit Erinnerungsstörungen

Das Gericht hatte bereits 2015 Axel D., Andreas K., Klaus und Rossitza B. zu Freiheitsstrafen zwischen sieben Monaten und drei Jahren und neun Monaten verurteilt. Sie traten im Prozess nun als Zeugen auf. Während Bernd G. vollumfänglich aussagt, leiden diese unter Erinnerungsstörungen.

Beteiligte der Verhandlung von 2015 sagen am Dienstag, dass das im aktuellen Prozess Gesagte teilweise über damalige Aussagen hinausgeht. Die auf Wirtschaftskriminalität spezialisierte Oberstaatsanwältin, Richterin Christine Sänger und der Vertreter des Finanzamtes waren damals mit den beiden Straftaten befasst, bei denen sich Firmen beim Finanzamt Halberstadt Investitionszulagen für die Anschaffungskosten von Hydraulikpressen holen wollten.

Dazu haben sie falschen Angaben gemacht, indem sie höhere Anschaffungskosten für die Geräte angaben, als tatsächlich angefallen sind. „Das war ein schnöder Griff in die Staatskasse“, charakterisiert die Finanzbehörde das Handeln mehrerer Firmen, die vorwiegend am Standort Dardesheim agierten.

Angeklagter gab Blanko-Unterschriften

Mit den technischen Details war Bernd G. nicht befasst. Er gilt als seit 2004 „in groben Zügen“ in die Handlungen und Geldkreisläufe eingeweiht. Der Mann gab Blanko-Unterschriften und eröffnete zwei Konten, über die sein ehemaliger Schulkamerad D. „die Sachherrschaft hatte“, wie die Oberstaatsanwältin in ihrem Plädoyer feststellt. Er gab dem Angeklagten 100.000 Euro, damit er sich im außereuropäischen Ausland aufhält – den freut es, ein Jahr im Ausland verbringen zu können.

Wirklich kreisten nur die 1,16 Millionen, die eine Dardesheimer Firma von der Investitionsbank erhalten hatte. Treibende Kraft des Subventionsbetruges in zwei zusammenhängenden Fällen sei Bernd G. nicht gewesen, so dass die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe von einem Jahr für angemessen hält.

Verteidigerin spricht von "Mitläufer"

Verteidigerin Susanne Frangenberg denkt, ihr Mandant habe mit seinem Aussageverhalten „alles richtig gemacht“. Er saß in U-Haft und habe „seinen Preis“ für sein Fehlverhalten, für Geld eine Straftat zu begehen, gezahlt. Er habe „als Mitläufer mitgemacht“. Ohne seinen Beitrag wäre alles nicht so möglich gewesen. „Ich halte aber eine Haftstrafe von neun Monaten für ausreichend und angemessen.“

Die Magdeburger Wirtschaftskammer hebt die geständigen Einlassungen als Plus hervor. Er sei zudem nicht Begünstigter des Subventionsbetruges gewesen. Ihm waren zum Großteil handelnde Personen und Unternehmen sowie Antragsmodalitäten unbekannt. Das Gericht verurteilt den in Niedersachsen lebenden Mann zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten, die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist. An die Landeskasse hat er 5.000 Euro in Monatsraten von 150 Euro zu zahlen.