Langenstein: 18 Setzlinge für den Schützenplatz

Langenstein - Viele reden über den Klimaschutz, der Sportverein SV Langenstein von 1932 handelt. Vor zwei Jahren rief er das Klima- und Sportprojekt „50:50 - VorBäumen ist besser als heilen“ ins Leben. Die Resonanz darauf war sehr gut. Vor einigen Tagen wurden in diesem Rahmen auf dem Schützenplatz in Langenstein 18 weitere Bäume gepflanzt.

„Mitglieder des Sport- und des Schützenvereins trafen sich und pflanzten gemeinsam die Bäume“, berichtet Sebastian Knobbe, Vorsitzender des SV Langenstein von 1932. „Eine gelungene Aktion, die wir gern unterstützt haben. Der Schützenplatz gewinnt durch die Neuanpflanzung“, freut sich Schützenvereinsvorsitzender und Ortsbürgermeister Holger Werkmeister (FDP). Beide Vereinschefs legten selbst mit Hand an.

Obstbäume gepflanzt

Alte Obstbäume prägen seit langer Zeit den etwa drei Hektar umfassenden Schützenplatz. Viele davon haben ihre Altersgrenze bereits überschritten. Aus diesem Grund entschlossen sich die beiden Vereine, wenn es eine Neuanpflanzung gibt, dann kämen natürlich nur wieder Obstbäume in Frage.

„Wir haben uns unter anderem für Marillen-, Birnen- und Apfelbäume entschieden und gepflanzt“, informiert Sebastian Knobbe. Dafür sowie für Material und Transport habe man 1200 Euro aus dem Spendenbudget ausgegeben.

Eigentlich sollte die erst Ende 2019 ins Leben gerufene Pflanzaktion schon längst Geschichte sein. Doch die Coronapandemie zerschoss letztendlich seit Frühjahr 2020 alle Pläne zur Umsetzung der Aktion „50:50 - VorBäumen ist besser als heilen“.

Unter dem Strich könne man jedoch stolz auf das Erreichte sein, schätzt Sebastian Knobbe ein. Etwa 30 Bäume habe man kaufen und in Langenstein sowie Halberstadt pflanzen können. Dafür standen insgesamt 2250 Euro zur Verfügung.

„Wir wollen das Klimaprojekt fortsetzen. Allerdings nicht wie anfangs geplant 2022, sondern dann erst 2023“, sagt der Vorsitzende des Sportvereins.

Erfolgreiche Idee

Die Aktion „50:50 – VorBäumen ist besser als heilen“ startete bereits mit einer Bestmarke. Am 4. Januar 2020 verzeichnete der sechste Neujahrslauf des SV Langenstein einen Teilnehmerrekord. Die alte Marke von 230 Teilnehmern konnte damals mit 357 geknackt werden. Das Konzept dahinter ist, dass Unternehmen aus der Region pro Teilnehmer einen Euro spenden. 50 Cent davon fließen in die Vereinskasse, die anderen 50 Cent sind für den Kauf von Bäumen bestimmt, die in Langenstein oder in den anderen Stadtteilen Halberstadts gepflanzt werden sollen. Sebastian Knobbe ist sich sicher, dass die Verbindung des Traditionslaufes mit dem Klimaschutz maßgeblich zum Erfolg beigetragen habe.

Insgesamt kamen beim Lauf damals etwa 4500 Euro zusammen. 14 Unternehmen aus Langenstein und Halberstadt sowie politische Parteien unterstützten die Aktion.

Die eine Hälfte der Einnahmen wurde in den Kauf der Bäume investiert, die andere Hälfte kam dem Sportverein zu Gute. Wo die Pflanzungen erfolgen, dabei hatten die Unterstützer des Klima- und Sportprojekts ein gewichtiges Wort mitzureden.