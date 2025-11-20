Die Langensteiner wollen mehr Busse in ihrem Dorf. Nun meldet sich Christian Fischer, Chef der Harzer Verkehrsbetriebe HVB, zu Wort. Welche Idee er im Auge hat.

Langenstein abgehängt - HVB-Chef Fischer stellt klar: Busse sind nicht die Antwort

Es muss nicht immer ein Bus sein. HVB-Gechätfsführer Christian Fischer kann sich für den Verkehr in Langenstein andere Lösungen vorstellen.

Wernigerode/Langenstein. - An der Haltestelle „Langenstein - Schule“ ist Schluss mit ÖPNV. Damit ist das Oberdorf des Halberstädter Ortsteils Langenstein abgehängt und das kann nicht sein, sagen Ortsbürgermeister Holger Werkmeister (FDP) und seine Ratskollegen. Nun meldet sich Christian Fischer als Chef der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) zu Wort und sagt: Busse sind nicht die Lösung des Problems.