  4. Menschen im Harz: Langenstein: Gelungene Überraschung für eine Unermüdliche

Damit hat Ilse Brüser nicht gerechnet. Als die 86-jährige Langensteinerin wie immer den Gottesdienst ihrer evangelischen Gemeinde besucht, steht plötzlich sie im Mittelpunkt. Aus gutem Grund.

Von Sabine Scholz 03.03.2026, 14:30
Ilse Brüser nimmt Blumen und Urkunde von Superintendent Jürgen Schilling entgegen.
Ilse Brüser nimmt Blumen und Urkunde von Superintendent Jürgen Schilling entgegen. Foto: Cornelia Boht

Langenstein. - Diesmal kamen sogar Menschen, die sonst selten Gottesdienste in der Franziskus-Kapelle Langensteins besuchen. Ilse Brüser staunte nicht schlecht, als an diesem 1. März noch zusätzlich Stühle gebraucht wurden. Das erlebt die Langensteinerin selten. Dass das Interesse ihr galt, ahnte sie nicht.