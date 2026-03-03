Damit hat Ilse Brüser nicht gerechnet. Als die 86-jährige Langensteinerin wie immer den Gottesdienst ihrer evangelischen Gemeinde besucht, steht plötzlich sie im Mittelpunkt. Aus gutem Grund.

Langenstein. - Diesmal kamen sogar Menschen, die sonst selten Gottesdienste in der Franziskus-Kapelle Langensteins besuchen. Ilse Brüser staunte nicht schlecht, als an diesem 1. März noch zusätzlich Stühle gebraucht wurden. Das erlebt die Langensteinerin selten. Dass das Interesse ihr galt, ahnte sie nicht.