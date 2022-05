Langenstein: Risse im Bitumen

Der Zahn der Zeit nagt an der Quedlinburger Straße in Langestein. Es besteht Handlungsbedarf, um größeren Schaden zu vermeiden.

Die Quedlinburger Straße in Langenstein weist Risse auf. Sie soll eine neue Bitumenschicht erhalten.

Langenstein - Sanierungsbedürftig ist die Quedlinburger Straße in Langenstein. Zu diesem Schluss sind Fachleute der Stadtverwaltung Halberstadt gekommen und haben diese Erkenntnis in einen Beschluss für den Stadtrat Halberstadt gegossen. Der lag noch vor der Tagung des Stadtparlaments dem Ortschaftsrat Langenstein am Dienstagabend zur Beratung auf dem Tisch.