Das Gelände des SV Langenstein bietet Platz - für Fußball und Tennis auf gepflegten Anlagen. Nun soll ein Bolzplatz für alle entstehen, die gern mal kicken und sich bewegen wollen. Der Verein erfährt für das Vorhaben viel Unterstützung. Auch von unerwarteter Seite.

Maik Steinheuer, Jana Götting, Anne-Sophie Lehmann und Sebastian Knobbe (von links) bei der Übergabe.

Langenstein. - Der Sportverein Langenstein hat aufregende Tage hinter sich. Zum einen waren die Langensteiner Gastgeber für das „Fest der Vereine“ samt Vergabe der „Sterne des Sports“ in Bronze. Zum anderen stand am Tag der Deutschen Einheit die feierliche Neueröffnung der Vereinsgaststätte „Am Sommerbad“ im Sportlerheim an. Dabei gab es eine Überraschung.