Für Sonnabend, 15. November, laden die Kirchengemeinde und die Kindertagesstätte Veltheim zum Martinsfest mit Laternenumzug ein. Pfarrer Stephan Werther verrät, warum das Martinsfest aktuell von besonderer Bedeutung ist.

Veltheim. - Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne heißt es am Sonnabend, 15. November, in Veltheim (Stadt Osterwieck/ Harzkreis). Die Kirchengemeinde und die Kindertagesstätte „Hänsel und Gretel“ laden auch in diesem Jahr herzlich zum Martinsfest ins Fallsteindorf ein.

„Miteinander wollen wir eines Mannes gedenken, dessen Leben bis zum heutigen Tag nichts an Aktualität und Beispielhaftigkeit verloren hat. Der Mantel-Teiler, als der er berühmt wurde, hat den Militärdienst aufgegeben, als er begriffen hatte, dass sich auf Dauer kein Friede auf Gewalt und Militär gründen lässt. Friede lebt von Gerechtigkeit, Teilhabe und Solidarität, von dem eigentlich ganz einfachen Prinzip des 'leben und leben lassen'“, kündigt Pfarrer Stephan Werther an.

Veltheimer gedenken dem heiligen Martin als Lichtgestalt

Angesichts der vielen Kriege der Gegenwart werde der Heilige Martin zu einer aufregend aktuellen Gestalt. „Wir wollen mit Eltern und Kindern, Großeltern und Enkeln, Alten und Jungen diesen Tag fröhlich feiern und uns daran erinnern lassen, dass keiner zu klein oder zu unbedeutend ist, zu gelingender Gemeinschaft beizutragen“, findet Pfarrer Werther.

Das Fest beginnt am Samstag, 15. November, um 17 Uhr in der Kirche St. Johannes zu Veltheim. Nach dem Gottesdienst mit Martinsspiel findet der alljährliche Laternenumzug statt.